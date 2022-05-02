Даже самым трудолюбивым нужен отдых. Поэтому в мексиканском городке Отумба раз в году устраивают праздник для..

День трудолюбивого осла: как в мексиканском городке отметили 1 мая

Даже самым трудолюбивым нужен отдых. Поэтому в мексиканском городке Отумба раз в году устраивают праздник для осликов. Длинноухие участвуют в бегах, играют в поло и выступают на конкурсе красоты.

Здесь ослы веками были главными помощниками людей. В благодарность местные жители каждый год 1 мая позволяют ушастым трудягам отдохнуть и повеселиться.

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«У меня очень хороший осёл, он как ангел, много мне помогает. И ему не надо платить. У нас нет денег на машину. А ослу нужны только еда, вода и забота».

Праздник также помогает хранить традиции.

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[фермер]:

«Осёл говорит, что не хочет, чтобы его собратья-ослы вымерли. Каким бы был фестиваль без них?»

Город Отумба был основан в XVI веке. Ослы помогали людям перевозить товары, благодаря чему процветала местная торговля.

Весёлый праздник здесь проводят почти 60 лет. Он ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны.

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