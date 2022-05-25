Литиевые богатства Боливии: битва назревает

Здесь, в Андах на юго-западе Боливии находится крупнейший в мире солончак. А ещё самый большой подземный..
Дата загрузки: 2022-05-25
[Карина Киспе, аборигенка]:
«Рабочих мест здесь нет. Не знаем, что делать. Живём одним днём. Пандемия парализовала почти всё. Так что многие были вынуждены мигрировать в Чили и другие страны».
Литий используют для производства аккумуляторов для электромобилей. И у Боливии большие планы на эти запасы. Она сама хочет начать производство литий-ионных батарей уже к 2025 году. Это амбициозный план. Например, соседняя Чили не начала это делать даже после десятилетий добычи.
Впрочем, боливийский проект столкнулся с трудностями. Так, нет правовой базы для добычи на фоне внутрипартийной борьбы, существуют и технологические проблемы. А ещё местные жители недовольны, что о них забыли и непринимают их на работу на шахты.
[Карина Киспе, аборигенка]:
«Мы злимся, потому что они могут дать работу людям не только в этой общине, но в и других, о которых они забыли. Мы всегда просим рабочие места, потому что у нас есть полезные ископаемые, у нас есть литий, и люди здесь должны что-то получать».
Мировые поставки лития в этом году, как ожидается, достигнут 600 тысяч тонн. При этом лидерами остаются Австралия и Чили. Боливия же с 2018 года произвела всего 700 тонн лития. Этого достаточно для производства примерно 5000 автомобилей.
Центральный банк страны вложил более 700 миллионов долларов в традиционные пруды-испарители. Однако объёмы производства небольшие.
Нынешний президент-социалист Луис Арсе пытается запустить другую технологию. Однако она требует новой инфраструктуры.
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