Кандидатуру Трампа поддержало почти 60% участников конференции во Флориде

Почти 60% участников конференции республиканцев, которая проходит во Флориде, поддержали кандидатуру экс-президента Дональда Трампа. То есть..

Почти 60% участников конференции республиканцев, которая проходит во Флориде, поддержали кандидатуру экс-президента Дональда Трампа. То есть они хотят, чтобы он снова избирался на выборах 2024 года.

На ежегодной Конференции консерваторов по политическим действиям выступил сын Трампа. Он снова обвинил нынешнего президента-демократа в неспособности управлять страной.

[Дональд Трамп мл., сын экс-президента Дональда Трампа]:

«Подумайте о том, что происходит, посмотрите, что происходит вовне. Эта администрация не добилась никакого успеха».

Конференция обычно опирается на более консервативное крыло Республиканской партии. Опросы среди участников не всегда точно отражают настроения во всей политической силе. Так, перед выборами 2016 года по опросам на Конференции лидировал Тед Круз. Однако в итоге номинацию выиграл Трамп.

Трамп ещё точно не подтвердил, будет ли баллотироваться в 2024 году. Хотя намекнул, что планирует.

Впрочем, сейчас в отношении него открыто несколько судебных дел, что может осложнить потенциальную предвыборную кампанию.

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