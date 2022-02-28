На Луну впервые отправят мини-роботов

Пять вот таких мини-роботов вскоре полетят на Луну и будут исследовать её поверхность. Это первая научная..

Пять вот таких мини-роботов вскоре полетят на Луну и будут исследовать её поверхность. Это первая научная миссия такого рода. Диаметр двухколёсного ровера – 12 сантиметров. Роботы смогут связываться друг с другом и с наземным командным центром.

Проект называется «Улей». Его запустили мексиканские учёные.

[Густаво Медина Танко, глава проекта «Улей»]:

«Мы посмотрели на то, как устроена природа. Она создала много существ, которые сами по себе простые, но работают сообща. Пчёлы, муравьи, черви – примитивные животные с относительно низким интеллектом, но их сила в количестве. Вместе они могут достичь великих преобразований».

Разработка мини-роботов началась в 2016 году. Аппараты сделаны из нержавеющей стали, титановых сплавов и алюминия. Оборудованы механизмом для сбора образцов лунных пород. Возможно, в них найдут редкоземельные металлы.

[Густаво Медина Танко, глава проекта «Улей»]:

«Раньше никто этим не занимался. Не только в Мексике, но и в мире. Мы первыми разработали таких маленьких роботов и планируем отправить их на Луну».

Запуск роботов запланирован на июнь. Ракета-носитель Vulcan («Вулкан») выведет на орбиту спускаемый аппарат Peregrine, а тот доставит мини-роверы на Луну. При этом он станет первым американским аппаратом, совершившим посадку на спутник Земли за последние полвека.

Мексиканские учёные планируют отправлять таких мини-роботов не только на Луну, но и на астероиды. В проекте также участвуют 200 студентов инженерных, физических, математических и химических факультетов.

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