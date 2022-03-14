Знаменитый лыжный марафон Энгадин снова проходит в Швейцарии

После двухлетнего перерыва в швейцарские Альпы вернулся знаменитый лыжный марафон Энгадин. Это крупнейшее лыжное соревнование в..

После двухлетнего перерыва в швейцарские Альпы вернулся знаменитый лыжный марафон Энгадин. Это крупнейшее лыжное соревнование в Швейцарии и второе по величине в мире. На состязания съехались более 11 000 спортсменов из 40 стран.

Лыжники стартуют в Малое. Им предстоит преодолеть дистанцию в 42 километра до Шчанфа. В мужской гонке победил швейцарец Роман Фургер. На втором месте тоже швейцарец – Дарио Колонья. На третьем – французский лыжник Том Манчини.

Среди женщин первое место заняла 20-летняя швейцарка Надя Калин. За ней пришли француженки Селин Шопар и Энора Латюльер.

Лыжный марафон Энгадин проходит с 1969 года. Обычно в нём участвуют 14 тысяч спортсменов из 60 стран. Соревнования стартуют в середине марта и длятся неделю. В рамках состязаний также проходят полумарафоны. В дни мероприятий дежурят 1200 помощников.

Бюджет марафона Энгадин составляет три миллиона евро. Примерно половина этой суммы приходится на взносы. Остальные расходы покрывают спонсоры.

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