Японский парад прошёл в Нью-Йорке

Японская культура на улицах Нью-Йорка. Этот парад планировали провести ещё два года назад, но отложили из-за..

Японская культура на улицах Нью-Йорка. Этот парад планировали провести ещё два года назад, но отложили из-за пандемии. Теперь же на улицах города – самураи и девушки в кимоно.

Шествие посвящено 160-летию первого дипломатического визита японской делегации в Соединённые Штаты.

[Джордж Такэи, ведущий парада]:

«Мы празднуем узы дружбы и взаимной поддержки между Японией и Соединёнными Штатами».

В 1858 году был ратифицирован Договор о дружбе и торговле между Японией и США. А спустя два года японская делегация прибыла сначала на Гавайи, а затем через Сан-Франциско, Вашингтон, Балтимор и Филадельфию – в Нью-Йорк.

[Том Бёрнет, историк]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Нью-Йорк японская делегация прибыла 16 июня 1860. Тогда её приветствовала процессия. Именно это стало вдохновением для нынешнего парада.

[Микио Мори, генеральный консул Японии в Нью-Йорке]:

«Мы выходим из пандемии, поэтому решили отпраздновать весну вместе с жителями Нью-Йорка».

В параде приняло участие более 2400 человек.

[зрители]:

«Отлично. Мы смотрели с самого начала. Красиво». [зрители]:

«Фантастика. Мы приехали из Флориды. Прекрасная работа».

Теперь организаторы надеются, что парад станет ежегодным.

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