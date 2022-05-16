Японский парад прошёл в Нью-Йорке

Японская культура на улицах Нью-Йорка. Этот парад планировали провести ещё два года назад, но отложили из-за..
Дата загрузки: 2022-05-17
Шествие посвящено 160-летию первого дипломатического визита японской делегации в Соединённые Штаты.
[Джордж Такэи, ведущий парада]:
«Мы празднуем узы дружбы и взаимной поддержки между Японией и Соединёнными Штатами».
В 1858 году был ратифицирован Договор о дружбе и торговле между Японией и США. А спустя два года японская делегация прибыла сначала на Гавайи, а затем через Сан-Франциско, Вашингтон, Балтимор и Филадельфию – в Нью-Йорк.
[Том Бёрнет, историк]:
«Это способ продемонстрировать обычным американцам и общественности, что между двумя странами существует тесная связь».
В Нью-Йорк японская делегация прибыла 16 июня 1860. Тогда её приветствовала процессия. Именно это стало вдохновением для нынешнего парада.
[Микио Мори, генеральный консул Японии в Нью-Йорке]:
«Мы выходим из пандемии, поэтому решили отпраздновать весну вместе с жителями Нью-Йорка».
В параде приняло участие более 2400 человек.
[зрители]:
«Отлично. Мы смотрели с самого начала. Красиво».
[зрители]:
«Фантастика. Мы приехали из Флориды. Прекрасная работа».
Теперь организаторы надеются, что парад станет ежегодным.
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