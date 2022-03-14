«Летающие чолиты» развлекают гостей уличного праздника в Боливии

«Летающие чолиты» – такое название получил этот вид женской борьбы в Боливии. На ринг выходят представительницы..

«Летающие чолиты» – такое название получил этот вид женской борьбы в Боливии. На ринг выходят представительницы индейского народа аймара. Пышные юбки – обязательный атрибут.

Такие поединки каждый год проходят в Ла-Пасе в рамках праздника «Электро-Престе».

[Лилиан Куси, чолита]:

«Этот праздник проводят в Эль-Альто и Ла-Пасе. В нём участвуют жители провинций. Они напоминают людям о наших ценностях, нашей культуре и самобытности».

В прошлом году праздник отменили из-за пандемии. А сейчас в Ла-Пас съехались туристы со всей страны, а также – из-за рубежа.

[житель Ла-Паса]:

«Думаю, пришло время возвращения общественной жизни. Пора снова почувствовать себя энергичными и счастливыми».

В Боливии чолитами называют женщин народностей аймара и кечуа, которые переехали в города. До недавнего времени они могли работать только прислугой и не имели права показываться в некоторых общественных местах. При этом чолиты всегда хранили свою культуру и обычаи.

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