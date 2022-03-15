Гонки на SUP-бордах устроили на подземном озере в Швейцарии

Эту гонку на SUP-бордах лёгкой точно не назовёшь. Зато весело и зрителям, и спортсменам. Необычные состязания..

Эту гонку на SUP-бордах лёгкой точно не назовёшь. Зато весело и зрителям, и спортсменам. Необычные состязания проходят на подземном озере Сен-Леонар в Швейцарии.

[Бенуа Мурен, организатор]:

«Несмотря на освещение, здесь всё равно темно. И когда плывёшь, вскоре начинаешь чувствовать, что не хватает кислорода и трудно дышать. Но наша главная цель – хорошо развлечься».

Сен-Леонар – самое крупное естественное подземное озеро в Европе. Его длина – 260 метров. Сама пещера на 40 метров длиннее. Здесь водятся летучие мыши. А в озере плавает форель разных видов. Её выпустили сюда для контроля за состоянием воды.

[участник соревнований]:

«Здесь мы в замкнутом пространстве. На море видишь небо, а здесь пещера. Но это великолепно. Обстановка замечательная. Вода прозрачная, и видна форель. Это волшебно».

Спелеологи впервые исследовали озеро в 1943 году. В 49-м его открыли для посетителей. А в 2000-м закрыли, поскольку с потолка пещеры обрушился валун весом две тонны. После этого своды надёжно укрепили. Пещеру вновь открыли 19 лет назад.

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