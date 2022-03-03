Как олениху освобождали от ведра

Фрэнк Флоридиа из организации по спасению животных в штате Нью-Йорк получил сообщение об оленихе, чья голова застряла в ведре.

Когда он приехал, животное было уже в воде. Фрэнк понимал, что как только ведро наполнится водой, олениха захлебнётся. Нужно было действовать быстро. Фрэнк снял ботинки и вошёл в ледяную воду. Но не мог подобраться к беспокойному животному. Неподалёку оказалась лодка с рыбаком. Спутники Фрэнка указали ему на оленя. Мужчина всё понял, подплыл ближе и подобрал Фрэнка. На лодке им удалось приблизиться к животному. Фрэнк ухватился за ручку ведра и стащил его с морды. Неожиданно олениха ушла под воду. Но через несколько секунд вынырнула.

«Я прижал её к лодке, и мы поплыли к берегу. Я держал её у передней части лодки», – рассказал Фрэнк. «Она выглядела очень спокойной. Она знала, что ей помогают».

Почувствовав под ногами дно, олениха стала вырываться. Фрэнк отпустил её, и она убежала.