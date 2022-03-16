Выбросившуюся на берег косатку спасли в Мексике

Эту карликовую косатку пришлось спасать всем миром. Она выбросилась на берег на полуострове Юкатан в Мексике...

Эту карликовую косатку пришлось спасать всем миром. Она выбросилась на берег на полуострове Юкатан в Мексике. Её заметили местные жители. Они позвали на помощь волонтёров из природозащитной организации.

[Виктория Авилес, волонтёр]:

«Нам пришлось погрузить косатку на грузовик и привезти сюда, на небольшой пляж».

Здесь косатку поместили в маленький бассейн с водой и вызвали ветеринара.

[Рауль Диас, морской биолог]:

«Мы хотим, чтобы косатку осмотрел ветеринар. Кажется, у неё какие-то проблемы с лёгкими».

Костаку вылечат, если нужно, и потом вернут в дикую природу.

Карликовые косатки, или ферезы – малоизученный вид зубатых китов из семейства дельфиновых. Своё название они получили из-за внешнего сходства с косатками. Ферезы встречаются в разных частях Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Эти морские животные вырастают примерно до двух метров и могут весить до 225 килограммов.

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