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Овчарка вынюхивает чужеродные растения, спасая природу Австралии

Овчарка вынюхивает чужеродные растения, спасая природу Австралии

Знакомьтесь, это Фонзи – лохматый спецназ. Он стоит на страже природы Австралии. [Мелани Келли, кинолог

Дата загрузки: 2022-03-02

Овчарка вынюхивает чужеродные растения, спасая природу Австралии

Знакомьтесь, это Фонзи – лохматый спецназ. Он стоит на страже природы Австралии.

[Мелани Келли, кинолог]:
«Фонзи удивительный. Он рабочая собака – немецкая овчарка. У него очень хорошая родословная».

Пёс ищет чужеродные растения, которые угрожают местным видам. Уже в девять месяцев он отлично справлялся с такой работой.

[Мелани Келли, кинолог]:
«Это, безусловно, облегчает нашу задачу. Например, он нашёл крошечный росток ястребинки, спрятавшийся в траве. А мы, возможно, никогда бы его не заметили».

Ястребинка – это травянистое растение из семейства астровые. Его когда-то давно завезли в Тасманию в качестве декоративного цветка.

[Раэлин Мибус, ботаник]:
«Мы опираемся на опыт других стран и наших штатов. В Новом Южном Уэльсе и Виктории эти растения стали серьёзной проблемой».

У Фонзи есть и другая важная миссия.

[Мелани Келли, кинолог]:
«Люди не особенно интересуются сорняками и борьбой с ними. Но если этим занимается собака, то и людям становится любопытно».

Поскольку работа Фонзи оказалась эффективной, в Австралии планируют обучить поиску растений и других собак. Причём они будут искать не только сорняки, но и редкие виды местных трав и цветов.
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