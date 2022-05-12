Пакистанцы ищут способы охладиться. В стране – невыносимая жара. В Лахоре – +42. Люди спасаются холодными..

Купание и соки: в Пакистане пытаются спастись от жары

[житель Лахора]:

«Так жарко ещё не было никогда. Так бывает в июне и июле, но не в апреле и мае. И становится всё жарче. Я пришёл за соком из сахарного тростника, чтобы хоть немного освежиться – и снова на работу. Вдобавок к жаре постоянно отключается свет».

Пакистанцы ищут способы охладиться. В стране – невыносимая жара.В Лахоре – +42. Люди спасаются холодными соками и купанием в канале.

А это столица – Исламабад. Некоторые временно перебираются сюда, поскольку здесь меньше перебоев с электроснабжением.

[житель Пакистана]:

«Мы приехали сюда из Равалпинди. Там очень жарко и часто нет света. Вода прохладная, и нам нравится».

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Метеорологи в Карачи говорят, что жара продлится ещё несколько дней. В Пенджабе, Исламабаде, Кашмире и других регионах будет на 6-8 градусов жарче нормы.

[Сардар Сарфараз, глава отдела метеослужбы Пакистана]:

«Эти март и апрель были самыми жаркими в истории Пакистана. И самыми засушливыми. В марте у нас выпало на 62% меньше осадков, а в апреле – на 72».

Впервые за много десятилетий в Пакистане не было весны – зима сразу перешла в лето. При этом уязвимыми перед жарой в регионе считается более миллиарда людей.

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