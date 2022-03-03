«Живая морская стена» вернёт жизнь к берегам Сиднея

Сидней – австралийский морской город, в котором кипит жизнь. Правда, не везде. У берегов много искусственных..

[Ана Багнот, морской биолог]:

«Морская инфраструктура изменяет гидродинамику и влияет на среду обитания вокруг. И всё это может оказать косвенное влияние на биоразнообразие, на среду обитания».

Сидней – австралийский морской город, в котором кипит жизнь. Правда, не везде. У берегов много искусственных сооружений, на которых нет ни моллюсков, ни водорослей, ни рыбы. Теперь же группа морских биологов решила это изменить.

Кроме того, рыба и другие организмы помогают поддерживать чистоту воды.

[Ана Багнот, морской биолог]:

«Они играют огромную роль в фильтрации воды, её очистке и улучшении её качества».

Группа биологов основала проект под названием «Живые морские стены». На существующие конструкции накладывают модульные бетонные панели. Они имитируют естественную морскую среду обитания.

[Мариана Мейер-Пинто, морской биолог]:

«На скалистых берегах есть много укромных уголков и трещин, где организмы могут укрыться от волн, жары и хищников. На плоских конструкциях, таких как дамбы и сваи, подобного нет. Так что живые дамбы как раз вернут недостающую среду обитания».

В Сиднее искусственные сооружения, такие как дамбы, пристани и волнорезы, занимают более 40% береговой линии. При этом в районах, где установили «живые морские стены», число морских обитателей увеличилось за два года почти на 40%.

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