Индонезиец поймал огромного крокодила с помощью верёвки

Тонкая верёвка против огромного крокодила. Такое оружие кажется ненадёжным. Но индонезиец Усман и его сын всё..

Тонкая верёвка против огромного крокодила. Такое оружие кажется ненадёжным. Но индонезиец Усман и его сын всё же смогли усмирить грозную рептилию. Длина хищника – четыре метра 30 сантиметров.

Крокодила поймали в деревне в провинции Южный Сулавеси. Он плавал поблизости в реке два дня. Усман боялся за себя, родных и соседей, поэтому решил рискнуть. Взял трёхметровую верёвку, позвал на помощь сына и пошёл на охоту.

[Усман, житель провинции Южный Сулавеси]:

«Если бы мы его оставили, он вышел бы на сушу, и люди не попали бы на рисовые поля. Крокодил опасен».

Жители деревни вызвали сотрудников агентства по охране природных ресурсов. Те приехали за рептилией на машине. Погрузка заняла немало времени. Теперь хищника увезут подальше от человеческого жилья и выпустят в дикую природу.

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