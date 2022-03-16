Тысячи сомалийцев бегут из своих испепелённых солнцем деревень

Десятки тысяч сельских жителей Сомали собрались в импровизированном лагере близ города Бардере. Они ушли из домов..
Дата загрузки: 2022-03-16
61-летняя Хабиба говорит, что в её деревне дождя не было два года. Весь урожай засох, а скот погиб. Здесь она уже больше месяца без еды или крыши над головой. Каждый день ходит в город и попрошайничает, чтобы детям было что поесть.
В таком бедственном положении оказались все страны Африканского Рога. Подобной засухи здесь не видели с 1981 года. Как сообщают во Всемирной продовольственной программе, осадков не было три сезона дождей подряд.
В бедственном положении в основном женщины и дети.
[Эль-Хидир Далум Махмуд, представитель WFP в Сомали]:
«Ситуация с продовольственной безопасностью настолько плохая, что эти люди потеряли всё. Это и скот, и урожай. Им нужны еда, кров, вода, медицинская помощь – абсолютно всё».
Большую надежду возлагают на предстоящий сезон дождей. Но если в апреле не будет осадков, то перед угрозой голода окажется около четырёх миллионов сомалийцев.
Среди них почти полтора миллиона детей до пяти лет. Без дождей острое недоедание среди них начнётся к концу этого года.
Впрочем, прогнозы не обнадёживают.
Метеорологи говорят, что в этом году дождей, вероятно, снова не будет. В этом случае регион столкнётся с сильнейшей засухой за всю историю наблюдений.
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