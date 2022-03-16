Тысячи сомалийцев бегут из своих испепелённых солнцем деревень

Десятки тысяч сельских жителей Сомали собрались в импровизированном лагере близ города Бардере. Они ушли из домов..

Десятки тысяч сельских жителей Сомали собрались в импровизированном лагере близ города Бардере. Они ушли из домов из-за засухи – сильнейшей для страны за последние 40 лет.

61-летняя Хабиба говорит, что в её деревне дождя не было два года. Весь урожай засох, а скот погиб. Здесь она уже больше месяца без еды или крыши над головой. Каждый день ходит в город и попрошайничает, чтобы детям было что поесть.

В таком бедственном положении оказались все страны Африканского Рога. Подобной засухи здесь не видели с 1981 года. Как сообщают во Всемирной продовольственной программе, осадков не было три сезона дождей подряд.

В бедственном положении в основном женщины и дети.

[Эль-Хидир Далум Махмуд, представитель WFP в Сомали]:

«Ситуация с продовольственной безопасностью настолько плохая, что эти люди потеряли всё. Это и скот, и урожай. Им нужны еда, кров, вода, медицинская помощь – абсолютно всё».

Большую надежду возлагают на предстоящий сезон дождей. Но если в апреле не будет осадков, то перед угрозой голода окажется около четырёх миллионов сомалийцев.

Среди них почти полтора миллиона детей до пяти лет. Без дождей острое недоедание среди них начнётся к концу этого года.

Впрочем, прогнозы не обнадёживают.

Метеорологи говорят, что в этом году дождей, вероятно, снова не будет. В этом случае регион столкнётся с сильнейшей засухой за всю историю наблюдений.

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