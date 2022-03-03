Насколько хорошо вы играете на скрипке? Теперь это может подсказать компьютер. Итальянский стартап представил на Всемирном..

Наушники для сна и собственная голограмма: новинки стартапов на WMC

Насколько хорошо вы играете на скрипке? Теперь это может подсказать компьютер.

Итальянский стартап представил на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне приложение SkyNote, которое учит пользователей играть на музыкальных инструментах.

Датчики помогают оценить качество звука, высоту тона, синхронность, позу и даже технику поклона.

Сигналы подаёт с помощью света. Если берёшь не ту ноту, загорается красный.

[Рафаэль Рамирес, разработчик]:

«Наша система основана на анализе звука и захвате движения с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Мы берём необработанный звук от музыканта и передаем его в нейронную сеть».

На выставке такие стартапы могут общаться с потенциальными клиентами и инвесторами. Этот стартап хочет привлечь инвестиции в размере 400 тысяч евро, чтобы превратить академический проект в коммерческий успех.

[Рафаэль Рамирес, разработчик]:

«Технологию протестировали студенты Королевского музыкального колледжа. Это были не новички. Уже через 10 минут мы увидели, что они усовершенствовали свою технику намного больше, чем студенты, которые просто занимались».

Наушники для сна Kokoon – ещё один стартап на мероприятии. Их создатель сам имел проблемы со сном.

[Сиан Ханна, представительница Kokoon]:

«Он разработал продукт, который анализирует волны вашего мозга, чтобы понять, в чём заключаются проблемы, связанные с засыпанием».

Приложение предоставляет пользователям анализ их привычек, связанных со сном. Также оно включает набор аудиотреков с успокаивающими звуками.

А компания Imverse позволяет с помощью девяти камер создать собственную голограмму.

[Хавьер Белло, представитель Imverse]:

«Сейчас мы сосредоточены на корпоративных клиентах, крупных корпорациях, консалтинговых фирмах, которые используют это программное обеспечение для удалённой работы, обучения и мероприятий, сначала внутри компании, а затем также предлагая её своим клиентам».

Для стартапов на выставке выделили отдельное пространство. Оно называется «Четыре года спустя». Здесь свои разработки представляет более 600 компаний.

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