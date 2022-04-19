Суд Флориды освободил американцев от обязательных масок в транспорте

Американцы, возможно, смогут ездить в общественном транспорте без масок легально. Федеральный суд Флориды постановил, что требование..

Американцы, возможно, смогут ездить в общественном транспорте без масок легально. Федеральный суд Флориды постановил, что требование обязательно закрывать лицо – незаконное. Решения таких судов распространяются на все США.

Министерство здравоохранения страны только на прошлой неделе продлило мандат на ношение масок ещё на 15 дней. Согласно нему путешественники должны быть в масках в самолётах, поездах, такси и в другом транспорте.

Оспорил это требование судья, которого назначил ещё бывший президент Дональд Трамп. Он вынес решение по иску, который подала организация под названием «Медицинский фонд защиты свободы».

Судья считает, что Центры США по контролю и профилактике заболеваний превысили полномочия, не согласовали свои действия с обществом и не объяснили свои решения.

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Представительница Белого дома Джен Псаки раскритиковала решение суда, а также сказала, что Администрация Джо Байдена продолжит анализировать ситуацию.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Очевидно, что это решение досадное. Центр по контролю и профилактике заболеваний продолжает рекомендовать носить маску в общественном транспорте».

Это решение может стать облегчением для многих пассажиров, особенно на авиатранспорте. Ранее сообщали о многочисленных инцидентах на борту, когда экипаж требовал от людей надевать маски, а они этого делать не хотели.

А вот пассажиры нью-йоркского метро реагируют по-разному.

[пассажир]:«Мне неважно, что они там делают во Флориде. Лично я буду продолжать носить маску». [пассажир]:«Как видите, я и сейчас без маски, так что, как по мне, круто. Для меня лучше. Я даже не знал, что это было обязательное требование».

Между тем, Центр по контролю и профилактике заболеваний на прошлой неделе отменил рекомендацию для американцев не путешествовать по 90 разным международным направлениям. Ранее её издали в связи с распространением COVID-19.

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