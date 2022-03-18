Зелёный Мадагаскар из-за засухи превращается в красный

Этот некогда зелёный и плодородный уголок на юге Мадагаскара становится красным. Четырёхлетняя засуха продолжает обнажать песчаную..

Этот некогда зелёный и плодородный уголок на юге Мадагаскара становится красным. Четырёхлетняя засуха продолжает обнажать песчаную почву, в которой уже с трудом выживают даже кактусы. Более миллиона местных жителей теперь зависят от гуманитарной помощи.

В регионе Андруи работает пост Всемирной продовольственной программы. Сюда приходят за продуктами. Здесь также осматривают детей, чтобы узнать, у кого началось истощение.

Женщины из ближайшей деревни объясняют, почему им нечего есть. На этом поле ветром сломало большую часть кукурузы. Оставшееся уничтожают вредители.

[Тарира, жительница региона Андруи]:

«Урожая не будет. Поэтому нам нечего есть, и мы голодаем».

Проблемы, которые привели к продовольственному кризису, копились годами. Остров страдает от обезлесения и загрязнения природы, а к этому прибавилась и длительная засуха.

[Соджа Лахимаро Цимандилаце, губернатор региона Андруи]:

«Именно из-за ухудшения состояния окружающей среды начались эти неприятности, причём не только в регионе Андруи, но и на всём Мадагаскаре. Раньше мы называли Мадагаскар зелёным островом, но сейчас, к сожалению, он уже красный».

Между тем сотрудники Всемирной продовольственной программы говорят, что худшая часть кризиса позади. Благодаря помощи гуманитарных организаций число голодающих детей сократилось с 30 до пяти процентов.

При этом ВПП не только поставляет продукты, но и строит оросительные каналы, а также восстанавливает леса. Фермерам дают возможность застраховаться на случай потери урожая.

Однако на Мадагаскаре по-прежнему много бедных, а в сельских районах люди и вовсе живут в крайней нищете. При этом численность населения постоянно растёт. К тому же эксперты говорят, что засуха здесь усилится.

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