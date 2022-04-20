Ледяное угощение из мяса кролика и курицы помогает этим ягуарам пережить 40-градусную жару. Хищные кошки живут..

Ледяное угощение и грязевые ванны: как звери в зоопарке в Мексике переживают жару

Ледяное угощение из мяса кролика и курицы помогает этим ягуарам пережить 40-градусную жару. Хищные кошки живут в зоопарке в мексиканском городе Мерида. Лакомство для них специально подвешивают на дереве. Это заставляет зверей побольше двигаться.

От жары страдают и обезьяны. Их угощают замороженными фруктами.

[Артуро Антуна Сильвейра, сотрудник зоопарка]:

«Мы готовим ледяное угощение, чтобы животные освежились. А биологи и ветеринары тем временем наблюдают за их поведением и делают соответствующие выводы об их здоровье».

В некоторых вольерах смотрители выкопали небольшие ямы и наполнили их водой, смешанной с землёй. Такие грязевые ванны помогают зверям охладиться и одновременно защитить кожу от паразитов.

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Зоопарк «Анимайя» в Мериде работает с 2010 года. Пока здесь ещё не очень много питомцев.

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