В педиатрическом отделении этой эфиопской больницы матери укачивают своих истощённых детей. Местные врачи в одном из..

Дети голодают из-за сильнейшей за 40 лет засухи в Эфиопии

В педиатрическом отделении этой эфиопской больницы матери укачивают своих истощённых детей.

Местные врачи в одном из регионов Эфиопии стали свидетелями растущего притока голодающих детей, которые стали жертвами самой сильной засухи для страны за последние 40 лет.

Педиатр Мохаммед Амин говорит, что цифры начали резко расти около пяти месяцев назад. За это время здесь вылечили уже 140 истощённых детей. Четверо умерли.

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[Мохаммед Амин, педиатр]:

«Их стало больше. Причина в засухе, которая продолжается в нашем регионе».

ООН предупреждает, что около двух миллионов детей в регионе Африканского Рога рискуют умереть от голода.

Многие семьи, такие как семья Нимо Мохаммед, покинули свои дома в поисках помощи. Теперь они живут в лагере. Говорят, что взрослым приходится голодать, чтобы дети могли поесть хотя бы раз в день.

[Нимо Мохаммед, жительница лагеря]:«У меня девять детей. У нас был дом и имущество, как и у всех. Я на девятом месяце беременности, и если я рожу сегодня ночью, я буду спать здесь, а здесь всем тяжело. Тут живёт 11 человек, и мы в такой ситуации из-за засухи».

По словам официального представителя Всемирной продовольственной программы, 7,2 миллиона человек в Эфиопии испытывают нехватку продовольствия, что на два миллиона больше, чем за последние два месяца.

[Клэр Нэвилл, официальный представитель ВПП]:«Мы знаем, что более четверти всех детей страдает от недоедания, а более трети беременных и кормящих женщин сильно недоедают из-за этой засухи. Поэтому очень важно прямо сейчас снабжать их питанием».

ВПП сообщает, что последние три сезона дождей в Африканском Роге не принесли осадков.

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