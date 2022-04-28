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Крупнейшая в Японии железная дорога перешла на зелёную энергию

Крупнейшая в Японии железная дорога перешла на зелёную энергию

Железнодорожный оператор Tokyu стал первым в Японии, который использует только зелёную энергию для работы транспорта. То..

Дата загрузки: 2022-04-28

Крупнейшая в Японии железная дорога перешла на зелёную энергию

Железнодорожный оператор Tokyu стал первым в Японии, который использует только зелёную энергию для работы транспорта. То есть всё электричество вырабатывают солнечные и ветряные электростанции, а также – геотермальные электростанции и станции, работающие на биотопливе.

[Ёсимаса Китано, сотрудник компании Tokyu Railways]:
«Мы используем такое электричество не только для поездов, но и для работы оборудования на всех наших станциях».

У компании семь железнодорожных линий. Они соединяют Токио с городами префектуры Канагава. Общая протяжённость дороги – 100 километров. Ежедневно поезда перевозят более двух миллионов человек.

В компании говорят, что благодаря зелёной энергии удалось намного сократить выбросы углерода в атмосферу.

[Ёсимаса Китано, сотрудник компании Tokyu Railways]:
«Мы уверены, что теперь в Токио, где поезда – основной общественный транспорт, воздух станет намного чище. Мы не говорим, что достигли какой-то цели. Это только начало».

После аварии на АЭС «Фукусима» в Японии закрыли большинство атомных электростанций и увеличили использование угольных. От возобновляемых источников энергии в стране вырабатывается только 20% всего электричества. Власти хотят к 2030 году увеличить эту цифру до 38%.
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