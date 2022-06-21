Выжженные солнцем берега По в регионе Боретто на севере Италии. Крупнейшая река страны превращается в песчаную..

Сильнейшая за 70 лет засуха началась на севере Италии

Выжженные солнцем берега По в регионе Боретто на севере Италии. Крупнейшая река страны превращается в песчаную насыпь. Здесь не было дождя более 110 дней, а снегопадов стало меньше на 70%.

Засуху в Боретто уже назвали сильнейшей за последние 70 лет. Более тёплая погода приводит к таянию снега и ледников в окрестных Альпах. В итоге бассейн реки По остаётся без воды летнего стока.

Этот регион считается одним из самых густонаселённых в Италии, и тысячам его жителей угрожает кризис. Воды может не хватить не только для орошения, но и для питья.

Сейчас скорость тока воды в По в шесть раз ниже сезонного июньского показателя. А уровень опустился на четыре метра ниже критического. Рыбаки могут дойти до середины вброд.

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Показалась даже 50-метровая баржа, которую затопили ещё в 1943 году во время войны.

[Раффаэль Веццали, местный житель]:

«Мы впервые увидели эту баржу. Из-за нехватки воды и засухи уровень очень низкий. Многие годы мы не видели это судно».

Протяжённость По – 652 километра. Она течёт из Турина в Венецию, орошая главные сельхозрегионы Италии и доставляя воду в основные промышленные центры.

[Меуччио Берселли, секретарь администрации речного бассейна]:

«Такого кризиса мы не видели 70 лет, с начала статистических измерений. У нас никогда не было таких показателей».

Теперь во многие города Ломбардии и Пьемонта воду доставляют автоцистерны. От этого теперь зависят около 250 тысяч человек.

Отметим, что в регионе производят сыр пармезан, ветчину, пшеницу, высококачественные томаты, рис и знаменитый виноград. Бассейн реки По называют долиной итальянской кухни.

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