В Калифорнии из-за засухи ограничат использование воды

Пышные зелёные лужайки и цветущие сады в южной Калифорнии скоро могут остаться лишь в воспоминаниях. Из-за..
Дата загрузки: 2022-05-02
Пышные зелёные лужайки и цветущие сады в южной Калифорнии скоро могут остаться лишь в воспоминаниях.
Из-за засухи с 1 июня в регионе начнут ограничивать потребление воды. Первая подобная мера за всю историю штата.
[Адел Хагехалил, глава Metropolitan Water District]:
«Это чрезвычайная ситуация. Это необходимо сделать сейчас, чтобы у нас была вода для использования в помещении, для питья, для нашего здоровья и безопасности. Это кризис. Он беспрецедентный, и сейчас нужно принимать меры».
Чтобы водоснабжение было бесперебойным, потребление воды нужно сократить на треть. Это коснётся около шести миллионов человек в десятках городов и округов на юге Калифорнии.
До 70% воды в домах и на предприятиях в настоящее время используется на открытом воздухе. Теперь же поливать сады и газоны можно будет не чаще раза в неделю. Нарушителей обещают штрафовать на 2000 долларов.
Первые три месяца этого года стали самыми засушливыми в истории Калифорнии. Воды не хватает в основном из-за отсутствия снега в горах Сьерра-Невада.
[Адел Хагехалил, глава Metropolitan Water District]:
«Снежный покров уменьшился со 165 процентов от нормы в декабре до 35 процентов от нормы в апреле. Талого снега нет, и это связано с изменением климата».
И если воды не станет больше, к сентябрю в регионе могут запретить вообще любой полив.
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