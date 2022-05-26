Засуха в Сомали набирает обороты: начали гибнуть дети

В этих могилах в окружении высохших веток похоронены девочки-близнецы, которые прожили всего сутки. Ослабленная голодом мать..

В этих могилах в окружении высохших веток похоронены девочки-близнецы, которые прожили всего сутки. Ослабленная голодом мать родила их на месяц раньше в лагере для переселенцев, бежавших от засухи.

И таких жертв природного бедствия, которое продолжается более десяти лет, много. Здесь, в Сомали, около шести миллионов человек оказались перед угрозой полномасштабного голода.

[Халима Хассан Абдуллахи, жительница Сомали]:

«Это самая сильная засуха за много лет. За четыре года мы, скотоводы, потеряли свой скот. Пытались выжить на козах, ели их, но в конце концов все они одна за другой умерли. В итоге мы бежали из дома и стали искать воду вблизи городов».

Засуху называют сильнейшей за 40 лет. Она уничтожила поля бобов и кукурузы, а также усеяла землю тушами коз и ослов.

[Рукия Якуб, сотрудница WFP]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это четвёртая засуха подряд с 2011 года, когда был голод. Цены на продовольствие растут, влияют также COVID, изменение климата и военные конфликты в мире».

ООН пытается привлечь внимание к ситуации в Сомали. Есть опасения, что бедствие может быть сравнимо с голодом в 2011 году, когда погибло более четверти миллиона человек. В основном это были дети до пяти лет.

[Рукия Якуб, сотрудница WFP]:

«Цены на товары в Сомали почти удвоились, а в некоторых районах выросли на 93%. Гуманитарный призыв в Сомали финансируется только на 15%».

ООН заявляет, что раннее вмешательство имеет решающее значение для шести регионов Сомали. Сейчас помощь получило 2,8 миллиона человек. Это меньше половины нуждающихся. Многие находятся в отдалённых районах, где действуют исламистские группировки.

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