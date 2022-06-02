Чилийские города Пенабланка и Петорка граничат с массивными резервуарами отходов горнодобывающей промышленности. Местные жители живут как..

Почему после засухи жители двух чилийских городов боятся дождей?

[Виктор Оливарес, фермер авокадо]:

«На такой высоте, если произойдёт землетрясение, это будет очень опасно. И заранее предупредить нас никто не сможет».

Чилийские города Пенабланка и Петорка граничат с массивными резервуарами отходов горнодобывающей промышленности. Местные жители живут как на пороховой бочке уже давно. Считается, что самой большой угрозой для них остаются землетрясения.

Но теперь из-за продолжающейся засухи в список также добавили угрозу дождей. Обильные осадки могут привести к тому, что опасные вещества, такие как мышьяк, попадут в местные реки.

[Владимир Висенсио Рамос, менеджер Водного управления]:

«Когда идёт дождь или когда происходит землетрясение, отходы очень восприимчивы к воде, они рыхлые. Если идёт сильный дождь, капли вызывают эрозию и уносят жидкость прямо в реку». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«У нас продолжается общенациональная засуха, но мы больше не уверены, хотим ли мы дождя, потому что, если это произойдет, это будет бомба замедленного действия».

По всей территории Чили насчитывается не менее 740 площадок для отходов горнодобывающей промышленности. Андская нация – лидер в мире по добыче меди, а также второй экспортёр лития, который используют в аккумуляторах.

Согласно прогнозам, в последующие пять лет объёмы шахтных отходов во всём мире вырастут на 26%.

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