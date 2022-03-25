Как сушилки сохраняют урожай в Индии

Парадокс, но в Индии ежегодно портятся и пропадают тонны продуктов тогда, как миллионы людей голодают. Причина..

Парадокс, но в Индии ежегодно портятся и пропадают тонны продуктов тогда, как миллионы людей голодают. Причина в том, что мелким фермерам негде хранить или перерабатывать урожай. В итоге они продают свою продукцию по самым низким ценам, а в худшем случае – просто её теряют.

По данным Всемирного экономического форума, Индии необходимо 230 миллионов тонн продовольствия в год. А объём производства на фермах в 2015-2016 годах превысил 270 миллионов тонн.

Местная технологическая компания хочет, чтобы продукты не пропадали. Специалисты создали сушилки для фруктов и овощей, работающие на солнечной энергии. Обычно сушка на солнце занимает от шести до десяти дней. За это время в продуктах заводится много микробов.

[Нидхи Пант, сотрудница компании S4S Technologies]:

«Используя сушилку на солнечной энергии, мы добились большей эффективности. Она сушит продукты за шесть-восемь часов, а не за шесть-десять дней. Также снижается количество микробов и грибков и сохраняется до 95 процентов полезных веществ».

Компания скупает урожай у фермеров. Их же нанимает на работу, чтобы они сушили овощи. В основном, это женщины.

[фермер]:

«Это изменило нашу жизнь. Теперь мне хватает денег на обучение детей, а также – на остальное, что нужно для семьи».

У проекта три преимущества: предотвращение потери урожая, экологичный способ сушки овощей и гарантированный доход для сельских женщин. Компания сотрудничает уже с тремя тысячами мелких фермеров или кооперативов и охватила 270 деревень. Она поставляет продукцию таким крупным производителям, как Nestle и Unilever.

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