Как сушилки сохраняют урожай в Индии

Парадокс, но в Индии ежегодно портятся и пропадают тонны продуктов тогда, как миллионы людей голодают. Причина..
Дата загрузки: 2022-03-25
По данным Всемирного экономического форума, Индии необходимо 230 миллионов тонн продовольствия в год. А объём производства на фермах в 2015-2016 годах превысил 270 миллионов тонн.
Местная технологическая компания хочет, чтобы продукты не пропадали. Специалисты создали сушилки для фруктов и овощей, работающие на солнечной энергии. Обычно сушка на солнце занимает от шести до десяти дней. За это время в продуктах заводится много микробов.
[Нидхи Пант, сотрудница компании S4S Technologies]:
«Используя сушилку на солнечной энергии, мы добились большей эффективности. Она сушит продукты за шесть-восемь часов, а не за шесть-десять дней. Также снижается количество микробов и грибков и сохраняется до 95 процентов полезных веществ».
Компания скупает урожай у фермеров. Их же нанимает на работу, чтобы они сушили овощи. В основном, это женщины.
[фермер]:
«Это изменило нашу жизнь. Теперь мне хватает денег на обучение детей, а также – на остальное, что нужно для семьи».
У проекта три преимущества: предотвращение потери урожая, экологичный способ сушки овощей и гарантированный доход для сельских женщин. Компания сотрудничает уже с тремя тысячами мелких фермеров или кооперативов и охватила 270 деревень. Она поставляет продукцию таким крупным производителям, как Nestle и Unilever.
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