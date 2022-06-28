Фестиваль цветов и трав: Армения возрождает знания предков

Венки самых разных форм и размеров учат плести на фестивале цветов и трав в Армении. Праздник..

Венки самых разных форм и размеров учат плести на фестивале цветов и трав в Армении. Праздник проводят каждый год в селе Енокаван на северо-востоке страны.

Здесь отдают дань уважения армянской культуре использования трав в кухне и медицине.

Для посетителей проводят самые разные мастер-классы, обучая их заваривать травяные чаи или готовить традиционные блюда с местными специями.

Одно из самых интересных мероприятий – конкурс на самую красивую шляпку, украшенную цветами.

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[Вероника Венюкова, посетительница]:

«Стоило нам сюда зайти, как нас пригласили участвовать в конкурсе шляп. Это очень интересно, я никогда с таким не сталкивалась раньше, очень интересно делать венки, делать что-то прямо на месте».

Организаторы говорят, что не только туристы, но и сами армяне постепенно забывают свои традиции. По их словам, ещё недавно под травами Армении подразумевали чабрец и мяту для чая, а также обычную траву для скота. Но фестиваль многое смог изменить.

[Ирина Чибухчан, соорганизатор фестиваля]:

«Хотели привлечь к этому возобновляемому ресурсу внимание. Это и съедобные травы, и использование трав в декоре, использование в строительстве».

В этом районе произрастает более 300 видов трав.

[Даниэль Цурфлу, посетитель фестиваля]:

«Это прекрасный район, захватывающие виды, когда нет тумана. С тех по, как я много лет назад сюда перебрался, я уже привык есть армянскую зелень, травы. Они очень вкусные».

Участники приготовили самый длинный в мире бртуч. Это что-то вроде шаурмы, только начинка другая. Здесь использовали травы и сыр. Длина ролла составила 56 метров.

Ну и в конце, конечно, нужно хорошо потанцевать.

Девиз фестиваля – «Мы защищаем то, что мы любим. Мы любим то, что мы знаем». Мероприятие посетило около 50 участников и более 1000 гостей. Среди прочего тут также показывали, как из трав делать куклы, травяную косметику и даже крафтовую бумагу.

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