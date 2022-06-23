Ливанский гончар старается сохранить ремесло для будущих поколений

Ливанец Халед называет гончарное ремесло частичкой своей души. Всему, что умеет, научился у отца. Последние 34..

[Халед Дау, гончар]:

«К этому ремеслу я отношусь трепетно. Это не просто работа. Это скорее творчество, а не создание обыденных вещей».

Ливанец Халед называет гончарное ремесло частичкой своей души. Всему, что умеет, научился у отца. Последние 34 года занимается только этим делом.

Халед унаследовал от отца участок земли и мастерскую в регионе Шуф. Сырьё добывает поблизости. Говорит, что в этом бассейне примерно 15 тонн глины. Так что недостатка в материале нет. Но вот покупателей всё меньше. Конечно, есть постоянные клиенты. Они десятилетиями покупают у Халеда глиняные изделия. Но для выживания этого мало.

Такая ситуация сейчас во всём Ливане. Гончарное ремесло постепенно вымирает. В конце 50-х годов в Шуфе было полсотни гончарных мастерских. Сейчас две.

[Тауфик Джафар, бывший гончар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Однако желающих посвятить жизнь гончарному делу очень мало. Халед пока не знает, кому оставить свою мастерскую. Сейчас старается сделать всё, чтобы она продолжала работать.

Во время пандемии спрос на глиняные изделия сильно упал. А в последние месяцы производство подорожало, поскольку поднялись цены на топливо. Мастеру пришлось построить дровяную печку для обжига посуды.

[Халед Дау, гончар]:

«Пока я жив, не брошу это ремесло, даже если не заработаю и на кусок хлеба. Я люблю это дело, я с детства им занимаюсь».

Мастер садится за работу каждое утро, вспоминает отца и далёкое детство. А тем временем в его руках рождаются кувшины, миски и тарелки.

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