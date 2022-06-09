Индия побила рекорд Гиннесса по самому быстрому строительству дорог

Индия вошла в Книгу Гиннесса как рекордсмен по самому быстрому строительству дорог. Это достижение зарегистрировали в..
Дата загрузки: 2022-06-09
[Нитин Гадкари, министр автомобильного транспорта Индии]:
«Министерство автомобильного транспорта Индии установило рекорд Гиннесса в честь Дня независимости страны».
Этот отрезок дороги – часть национального шоссе. Он соединил города Амравати и Акола. В строительстве участвовали 720 рабочих, включая команду независимых консультантов. Они работали днём и ночью.
В Индии находится вторая по величине сеть дорог в мире. Раньше их строительство и ремонт часто откладывали. Это было вызвано бюрократической волокитой, недостатком финансирования и трудностями с приобретением земли. Такая ситуация отпугивала инвесторов и замедляла перевозку товаров и людей.
Предыдущий рекорд по самому быстрому строительству дороги принадлежит Катару. Там в 2019 году за десять дней проложили участок скоростной автомагистрали длиной более 25 километров.
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