Уникальный отель в Индии: вместо стёкол – солнечные панели

Уникальный отель в Индии. В нём нет привычных стёкол. Вместо них владелец установил солнечные панели, чтобы..

[Нараяна Рао, хозяин отеля]:

«Если я использую в своём здании стекло или аквапанели, то мне приходится потреблять 40 киловатт электроэнергии из природных источников. Эта электроэнергия производится из угля и гидроэнергии. Используя солнечные панели, я, по крайней мере, помогаю сэкономить те 40 киловатт, которые я потребляю».

Уникальный отель в Индии. В нём нет привычных стёкол. Вместо них владелец установил солнечные панели, чтобы уменьшить потребление угля и внести вклад в защиту окружающей среды.

Владелец Нараяна Рао говорит, что установил на свой 5-этажный отель 201 солнечную панель. На это потратил более 50 тысяч долларов.

Одна вертикальная солнечная панель может производить 100 киловатт электроэнергии каждый день. Этого более чем достаточно для Рао. Он возвращает излишки энергии в центральную энергосистему.

[Нараяна Рао, хозяин отеля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Солнечные панели вырабатывают по 100 киловатт энергии, которые я использую в соответствии со своими потребностями. Оставшуюся энергию я возвращаю в сеть. Это означает, что я верну свои инвестиции в ближайшие шесть лет».

Сегодня около 40% электроэнергии Индия получает из возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и вода.

Страна рассматривает это как экономичный, эффективный и простой способ восполнить растущий спрос.

В мае Индия произвела рекордное количество зелёной энергии, сократив свою зависимость от угля. Это очень актуально, ведь угольные электростанции в стране стареют, а на обслуживание часто средства не выделяют.

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