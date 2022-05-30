Десятки сортов манго привезли на фестиваль в Индии

Ароматные манго заполонили рынок в индийском Бангалоре. Здесь проходит традиционный фестиваль. Фермеры со всего штата Карнатака..

[продавец]:

«Приходите на фестиваль манго. Здесь вы найдёте много хороших фруктов. У фермеров нет цели продать как можно больше манго, они просто хотят познакомить со своей продукцией всех индийцев».

Ароматные манго заполонили рынок в индийском Бангалоре. Здесь проходит традиционный фестиваль. Фермеры со всего штата Карнатака привезли десятки сортов манго.

Из-за пандемии фестиваля не было два года. Поклонники этих фруктов уже успели соскучиться по празднику.

[покупатель]:

«Я рад, что фестиваль вернулся. Здесь много сортов манго. Мы пробуем один за другим и не знаем, какой выбрать».

Манго считается национальным фруктом Индии. Существует 300 его сортов. Индийцы едят манго сырым, а также обжаривают или консервируют. Его даже используют в медицинских целях. Например, останавливают им кровотечения.

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На Индию приходится 60% мирового производства манго. Один из самых дорогих сортов – «Альфонсо» – выращивают в штате Махараштра.

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