Волна жары вызвала в Индии нехватку воды

Новая волна жары обрушилась на север Индии, включая столицу Нью-Дели. Началась нехватка воды, также наблюдаются отключения..
Дата загрузки: 2022-05-11
Больше всего пострадали от непогоды жители трущоб. Особенно те, у кого в домах нет даже водопровода. Им приходится часами ждать водовозов.
[Гопал Соланки, местный житель]:
«В среднем одна семья потребляет 100 литров воды, но летом расход вырос до 200 литров. При этом доступность остаётся на уровне 100 литров. Это приводит к конкуренции. Дефицит раздражает людей и вызывает драки. Они начинают относиться друг к другу не дружелюбно, а агрессивно».
Март в этом году стал для Индии самым жарким более чем за столетие. А в апреле во многих местах была зафиксирована температура больше 40 градусов по Цельсию.
При этом с конца марта от тепловых ударов умерло более двух десятков человек.
[Шеру Хан, местный житель]:
«Проблема в этом году в том, что стоит небывалая жара. Лето пришло раньше, чем в предыдущие годы».
Учёные говорят, что последствия от длительной жары могут быть плачевными.
[Ганди Сингх, исследовательница]:
«Экстремальная жара оказывает большое негативное влияние на здоровье человека. Это повышенный тепловой стресс. Есть также вероятность теплового удара, и тогда, конечно, в худшем случае это может привести к смерти».
Метеорологи говорят, что в 23 из 28 штатов Индии этим летом есть риск сильной жары. Некоторые региональные правительства уже разработали планы действий на случай чрезвычайных погодных условий.
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