Индия сокращает объёмы экспорта пшеницы

Индия частично запретила экспорт пшеницы. Это происходит на фоне роста цен на этот продукт, а также..

Индия частично запретила экспорт пшеницы. Это происходит на фоне роста цен на этот продукт, а также жары, которая сократила объёмы производства.

Власти говорят, что страна разрешит некоторый экспорт, чтобы выполнить существующие контракты и поддержать страны, чья продовольственная безопасность оказалась под угрозой.

[Б. В. Р. Субрахманьям, министр торговли Индии]:

«Но мы не хотим, чтобы пшеницу неконтролированно везли в места, где её могут просто накапливать и использовать не в тех целях, в которых мы надеемся, то есть не для удовлетворения продовольственных потребностей уязвимых стран и уязвимых людей».

Как говорят чиновники, цель не в том, чтобы запретить экспорт навсегда. Решение может быть пересмотрено позже.

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На этот шаг власти пошли всего через несколько дней после того, как Индия объявила о планах в этом году экспортировать рекордные 10 миллионов тонн пшеницы.

Страна – второй производитель этого продукта в мире после Китая. Теперь она зарабатывает на повышенном спросе после сокращения поставок из России и Украины.

В течение 12 месяцев по март текущего года Индия экспортировала рекордные семь миллионов тонн пшеницы. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий финансовый год.

Аналитики говорят, что сокращение экспорта Индии может поднять мировые цены на продовольствие до новых высот. Это особенно сильно ударит по бедным потребителям в Азии и Африке.

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