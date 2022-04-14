Самая старая в мире горилла празднует 65-летие в Берлинском зоопарке

Живая легенда. Так можно назвать эту бабушку-гориллу по имени Фату. Ей исполнилось 65 лет, и она..
Дата загрузки: 2022-04-14
[Кристиан Ойст, смотритель зоопарка]:
«В дикой природе гориллы живут примерно до 40 лет, поэтому наша горилла уже некоторое время считается самой старой в мире».
Смотрители зоопарка говорят, что по человеческим меркам возраст Фату давно перевалил за сто лет.
[Кристиан Ойст, смотритель зоопарка]:
«Она больше не может жить вместе с сородичами, ей это уже не под силу. Молодые, более сильные животные могут отобрать у неё еду или напасть на неё. Для неё это будет стрессом. Поэтому она живёт одна».
Фату относится к подвиду западная равнинная горилла. Он считается уязвимым. В дикой природе этих животных не больше 200 тысяч. А в зоопарках по всему миру живёт 550 таких горилл.
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