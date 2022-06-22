Спаситель орхидей: малазийский фотограф ходит по джунглям в поисках редких видов

Знакомьтесь: это Сузаири Закария. И он спасает от вырубки редкие виды малазийских растений. Мужчина фотограф и..

Знакомьтесь: это Сузаири Закария. И он спасает от вырубки редкие виды малазийских растений. Мужчина фотограф и по совместительству защитник природы в штате Тренгану.

Обычно он ходит по джунглям и ищет редкие орхидеи. Конечно, саму вырубку он остановить не может. Но зато выкапывает цветы и высаживает их у себя дома. Одновременно фотографирует местную флору.

[Сузаири Закария, фотограф и защитник природы]:

«Иногда встречаю виды орхидей, у которых даже ещё нет названия. Если не защитить и не спасти их, мы никогда не узнаем о существовании этих видов. Это будет большой потерей для страны».

Сузаири больше известен по прозвищу Доме. Он начинал как фотограф природных пейзажей. Однако позже наладил контакты с университетами и учёными, чтобы узнать больше о растениях.

[Джамила Мохд Салим, морской биолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сузаири зарабатывает тем, что продаёт свои фотографии джунглей. Иногда ему помогают волонтёры.

[Мохд Накиб Мохаммад, волонтёр]:

«Даже если мы хотим его поддержать, мы не можем сделать столько, сколько делает он. Мы просто по возможности помогаем. Для него это занятие на первом месте. А деньги его не прельщают».

С 2001 года Малайзия потеряла почти треть древесного покрова в результате вырубки лесов под пальмовые плантации и для заготовки древесины. Сегодня более 500 видов растений страны стоят перед угрозой исчезновения.

[Сузаири Закария, фотограф и защитник природы]:

«Нам нужно ценить окружающую среду, которую нам дал Бог. Мы живём на этой Земле. Других планет, на которых могло бы жить человечество, у нас нет. Если люди уничтожают свою землю, они просто-напросто создают свой собственный ад».

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