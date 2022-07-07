Дрон и специальная камера помогают искать древние сосны в Тасмании

С земли отличить этот вид сосен от других совсем несложно. Он древний и эндемичный для австралийского..

[Джейн Балмер, эколог]:

«Все деревья выглядят зелёными. Как в детской книжке «Где Уолли?»».

С земли отличить этот вид сосен от других совсем несложно. Он древний и эндемичный для австралийского острова Тасмания. Но с воздуха задача усложняется.

Сосны Хуон – один из самых древних организмов планеты. Некоторые растут в Тасмании тысячи лет.

Однако ряд экологов опасается, что изменение климата, более жаркое лето и катастрофические лесные пожары могут поставить этот вид под угрозу. Но чтобы спасти этих гигантов, в первую очередь нужно определить, где они находятся.

[Джейн Балмер, эколог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Теперь группа исследователей из Тасманийского географического университета решила нанести на карту эти деревья. Для этого разработала специальную камеру, которую поместили на дрон.

[Арко Люцир, профессор из Университета Тасмании]:

«Обычная камера может видеть красный, зелёный и синий, так же, как и наши глаза. Но наш гиперспектральный датчик может видеть 170 различных диапазонов».

Сначала дрон тестировали в ботанических садах, где точно известно расположение сосен Хуон. Затем исследование перенесли на дикую местность.

[Арко Люцир, профессор из Университета Тасмании]:

«Во всём мире есть несколько команд, работающих с гиперспектральным дистанционным зондированием на дронах. Так что это довольно специализированная область. Мы были среди первых в мире, кто оборудовал такой функцией дрон».

Теперь команда хочет поместить специальные камеры не на дроны, а на самолёты. Это поможет охватить ещё больше территорий.

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