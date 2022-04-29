Аргентинский учитель физкультуры Лукас Ледесма собирается поехать на велосипеде в Катар на чемпионат мира по футболу...

Из ЮАР в Катар на велосипедах на ЧМ-2022

Аргентинский учитель физкультуры Лукас Ледесма собирается поехать на велосипеде в Катар на чемпионат мира по футболу. Так хочет поддержать национальную сборную.

Для него это уже не первое такое путешествие. Он ездил на турниры в Бразилию и Россию, на Кубок Америки в Чили и на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В этот раз к Лукасу присоединятся трое друзей. Они стартуют 15 мая из Кейптауна в ЮАР и отправятся в Доху. Аргентинцы проедут через 15 стран на двух континентах. В общей сложности им предстоит преодолеть десять с половиной тысяч километров.

[Лукас Ледесма, участник велопробега]:

«Если всё пойдёт по плану, то нам понадобится полгода, чтобы успеть на чемпионат мира».

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В команде велосипедистов – писатель и режиссёр-документалист Леандро Бланко Пиги.

[Леандро Бланко Пиги, участник велопробега]:

«Для нас путешествие на велосипеде – это нечто прекрасное. Потому что так можно прочувствовать, что путешествуешь. Мы увидим каждое дерево, каждый дом, каждую семью – и так километр за километром».

К поездке велосипедисты готовились несколько месяцев. Планировали маршрут и изучали информацию о странах, через которые он пролегает.

Помимо велопробега, аргентинцы высадят деревья в горах Сьеррас-де-Кордова.

[Лукас Ледесма, участник велопробега]:

«У нас есть альтруистическая цель. Мы посадим в горах деревья – по одному за каждый километр нашего пути. Это 10 500 саженцев. Так мы поможем нашему лесу».

Чемпионат в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Эта страна принимает его впервые. Также впервые турнир пройдёт на Ближнем Востоке.

Первый матч сборной Аргентины запланирован на 22 ноября. Она сыграет с командой Саудовской Аравии.

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