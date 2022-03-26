Чилийские учёные десять лет посвятят исследованию Субантарктики

Малоизученные субантарктические воды стали новой целью чилийских исследователей. Они готовятся к путешествию по холодным морям Южного..
Дата загрузки: 2022-03-26
[Рикардо Хьесеке, морской биолог]:
«Оборудование поможет получить общую картину того, как развивается жизнь в проливах и фьордах. Нас очень интересует то, как влияет на экосистемы таяние ледников».
Лаборатория оборудована множеством датчиков. С их помощью можно измерять температуру воды, концентрацию соли, кислотность, количество углерода, нефти и многое другое.
[Рикардо Хьесеке, морской биолог]:
«В прошлом году мы разработали оборудование для измерения уровня токсинов. Поэтому на нашем пароме установлен первый в мире прототип, который измеряет уровень токсинов в микроводорослях».
По мнению учёных, если найти способ очистки микроводорослей от токсинов, то это оздоровит всю экосистему субантарктических вод.
Паром будет совершать по три рейса в месяц, причём по одному и тому же маршруту длинной 550 километров. Исследование продлится не менее десяти лет. За это время учёные попробуют понять, как изменение климата влияет на субантарктический пояс.
Весь этот пояс – океанический. Здесь находится множество небольших островов. В этих водах много рыбы, криля и планктона. Также здесь обитают киты, а рядом с островами держатся тюлени и пингвины.
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