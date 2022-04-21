Продюсерскую компанию фильма «Ржавчина» оштрафовали на максимально возможную сумму в размере почти 137 тысяч долларов. Бюро..

Продюсерскую компанию фильма «Ржавчина» оштрафовали на максимально возможную сумму в размере почти 137 тысяч долларов. Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико обвинило компанию в нарушении норм, которое в прошлом году привело к убийству оператора Галины Хатчинс.

Расследование показало, что компания знала о несоблюдении правил техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием и продемонстрировала «явное безразличие» к рискам.

Представитель Rust Movie Productions сказал, что не согласен с выводами и планирует подать апелляцию.

Ранее компания заявляла, что ей не было известно о каких-либо нарушениях безопасности на съёмочной площадке.

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Хатчинс была убита в октябре. Тогда актёр и продюсер Алек Болдуин во время репетиции выстрелил боевым патроном из револьвера. Он задел кинорежиссёра Джоэла Соуза и поразил Хатчинс.

Болдуин отрицает свою вину в смерти оператора и говорит, что на съёмочную площадку нельзя было приносить боевые патроны.

Шестимесячное расследование показало, что кинокомпания ещё до трагического инцидента не реагировала на жалобы членов съёмочной группы. Они говорили, что на площадке уже были три случайных выстрела из оружия и пиротехники.

Офис шерифа округа Санта-Фе и местная прокуратура продолжают расследование.

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