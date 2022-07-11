Эти представители коренных народов пересекли всю Австралию, чтобы увидеть искусство, созданное их предками более ста лет..

Арт-детективы расследуют, кто создал картины на коре более 100 лет назад

[Маат Маралнгурра, эксперт по искусству коренных народов]:

«Очень уникальная работа. Я такой раньше не видел, впервые её рассматриваю».

Эти представители коренных народов пересекли всю Австралию, чтобы увидеть искусство, созданное их предками более ста лет назад.

170 картин на коре входят в коллекцию, созданную в начале XX века. Теперь произведения хранятся в Музее Виктории в Мельбурне.

[Салли Мэй, археолог]:

«Это большая коллекция, очень важная, представляющая художников начала XX века».

Но кто создал эти работы, по-прежнему остаётся загадкой. Всю надежду возлагают на этих экспертов. Их можно по праву назвать арт-детективами: они проводят расследование и собирают улики.

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[Шон Намарнийлк, художник]:

«Мой дедушка делал картины на коре. Его работы могут быть здесь, но я пока не уверен».

Работы происходят из Арнемленда. Этот австралийский регион знаменит своими картинами на коре.

110 лет назад туда ездил сэр Болдуин Спенсер. Он купил эти работы, обменяв их на деньги и табак.

[Салли Мэй, археолог]:

«Это проблема для музейных коллекций по всему миру. Когда дело доходило до торговли, было сложно найти баланс».

Эти мужчины надеются однажды вернуть произведения туда, где они были созданы.

[Шон Намарнийлк, художник]:

«Вот почему мы хотим узнать, кто художник, кому принадлежала картина, чтобы можно было вернуть её на родину, нашим людям».

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