Погоня за вторым по величине джекпотом Mega Millions завершилась. В районе Чикаго всего один билет выиграл..

В США ищут человека, который выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Погоня за вторым по величине джекпотом Mega Millions завершилась. В районе Чикаго всего один билет выиграл миллиард 337 миллионов долларов.

Его купили на заправочной станции в Дес-Плейнс примерно в 30 километрах от центра Чикаго. Кто стал победителем, пока неясно. Директор лотереи штата Иллинойс призвал всех проверить свои билеты.

Выигрышный билет купили всего за два доллара. При этом человек угадал все шесть номеров.

Теперь у него будет выбор: либо сразу получить деньги на руки, либо согласиться на ежегодные выплаты в течение 30 лет.

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Согласно веб-сайту Mega Millions, большинство победителей выбирают единовременную выплату, которая облагается огромным налогом. В этот раз победитель сможет получить на руки только 780 миллионов.

Это третий по величине джекпот среди всех лотерей США и самый большой для штата Иллинойс. Это также второй по величине выигрыш в 20-летней истории Mega Millions. Самым большим считается джекпот в миллиард 537 миллионов долларов, который выиграли в Южной Каролине в октябре 2018 года.

В прошлый раз Mega Millions разыграла свой денежный приз в середине апреля. Тогда джекпот составил 20 миллионов долларов.

Половина выручки от продажи каждого билета Mega Millions остаётся в штате, в котором билет был продан. Она идёт на образование и пенсии для государственных служащих.

При этом розничные продавцы получают бонус в размере 1% от продажи выигрышного билета. Максимальная его сумма составляет 500 тысяч долларов.

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