Елизавете II исполнилось 96 лет

20-летняя Кейт Роско тренируется вместе с сослуживцами в центральном лондонском Гайд-парке. Они готовятся к важному выступлению..

20-летняя Кейт Роско тренируется вместе с сослуживцами в центральном лондонском Гайд-парке. Они готовятся к важному выступлению – королевскому Виндзорскому конному шоу, которое пройдёт 12-15 мая.

Все мероприятия будут посвящены платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Так отметят её 70-летнюю годовщину на троне.

А 21 апреля королева Елизавета отмечает ещё один праздник – своё 96-летие.

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[Кейт Роско, кавалерист]:

«Я с лошадьми с самого детства, поэтому мне очень интересно оказаться на лошади перед королевой в Виндзоре. Это будет действительно захватывающе… К тому же это огромная честь».

Королева посещает конное шоу каждый год с 1943-го.

В этот раз в празднованиях примут участие сотни лошадей и тысяча артистов. Выступление назвали «Галоп сквозь историю». Оно пройдёт на территории Виндзорского замка.

90-минутное шоу расскажет историю от времён королевы Елизаветы I до нынешних.

[Эндрю Драммонд, капрал конной службы]:«Такое бывает раз в жизни. И в этом стоит поучаствовать. Платиновый юбилей нечасто происходит. Так что многие солдаты очень гордятся тем, что примут участие в выступлении». [Гарри Мэтьюз, солдат]:«Сомневаюсь, что смогу это сделать. Я участвовал в шоу и раньше, но и тогда сильно переживал. А тут на нас будет смотреть королева Елизавета. Это совершенно другое. Надеюсь, что не возникнет проблем и всё будет хорошо».

Елизавета II правит дольше всех в истории Великобритании. По факту, она взошла на трон сразу после смерти своего отца в феврале 1952 года. А коронация состоялась 2 июня 1953-го.

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