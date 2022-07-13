100-летняя японская фирма прекращает производство спичек

Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство традиционных спичечных коробков. Их выпускали около..

Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство традиционных спичечных коробков. Их выпускали около ста лет в тихом городе Химэдзи. Он известен древним замком, деликатесными морскими угрями и теми самыми спичками.

Но спустя десятилетия этот продукт утратил актуальность. Раньше на коробках печатали всевозможную рекламу, раздавая их в отелях, барах и ресторанах. Теперь продвижение переходит в онлайн.

К слову, решение о закрытии вызвало шквал недовольства. Японцы начали вспоминать кадры из старых фильмов и делиться в сети своими коллекциями спичечных коробков.

[Кэндзи Кобаяси, владелец фабрики]:

«Столько людей выразили разочарование, поэтому мы больше чем когда-либо чувствовали, что спички стали частью повседневной жизни».

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Директор компании Кэндзи Кобаяси говорит, что никогда не курил. По его словам, спички выполняют ту же функцию, что и сувениры. Его компания была лидером на рынке. И сейчас на неё приходится около 70% всего объёма производства спичек в стране.

[Кэндзи Кобаяси, владелец фабрики]:

«Наше производство резко сократилось из-за снижения спроса. Жаль, но мы решили остановить производство».

Японцы до сих пор пользуются спичками, чтобы зажигать благовония и свечи, разжигать барбекю, камины и костры.

А у фирмы Nittosha по-прежнему более 1000 клиентов. При этом компания расширяет ассортимент, переходя на одноразовые полотенца и влажные салфетки.

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