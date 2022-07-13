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100-летняя японская фирма прекращает производство спичек

100-летняя японская фирма прекращает производство спичек

Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство традиционных спичечных коробков. Их выпускали около..

Дата загрузки: 2022-07-13

100-летняя японская фирма прекращает производство спичек
Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство традиционных спичечных коробков. Их выпускали около ста лет в тихом городе Химэдзи. Он известен древним замком, деликатесными морскими угрями и теми самыми спичками.

Но спустя десятилетия этот продукт утратил актуальность. Раньше на коробках печатали всевозможную рекламу, раздавая их в отелях, барах и ресторанах. Теперь продвижение переходит в онлайн.

К слову, решение о закрытии вызвало шквал недовольства. Японцы начали вспоминать кадры из старых фильмов и делиться в сети своими коллекциями спичечных коробков.

[Кэндзи Кобаяси, владелец фабрики]:
«Столько людей выразили разочарование, поэтому мы больше чем когда-либо чувствовали, что спички стали частью повседневной жизни».

Директор компании Кэндзи Кобаяси говорит, что никогда не курил. По его словам, спички выполняют ту же функцию, что и сувениры. Его компания была лидером на рынке. И сейчас на неё приходится около 70% всего объёма производства спичек в стране.

[Кэндзи Кобаяси, владелец фабрики]:
«Наше производство резко сократилось из-за снижения спроса. Жаль, но мы решили остановить производство».

Японцы до сих пор пользуются спичками, чтобы зажигать благовония и свечи, разжигать барбекю, камины и костры.

А у фирмы Nittosha по-прежнему более 1000 клиентов. При этом компания расширяет ассортимент, переходя на одноразовые полотенца и влажные салфетки.
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