Tesla объедет Австралию, чтобы испытать зарядку от гибких солнечных панелей

Объехать Австралию на электрической «Тесле». Такую задачу поставили перед собой учёные. При этом зарядные станции машине..
Дата загрузки: 2022-04-21
Именно они стали причиной путешествия. Учёные проверят своё изобретение в полевых условиях. Они первыми в мире разработали специальные чернила на водной основе для производства тонкоплёночных фотоэлектрических элементов.
В отличие от обычных солнечных батарей, они лёгкие и гибкие. Их можно свернуть в рулон и взять с собой.
Во время путешествия исследователи проверят, как заряжаются панели в разных условиях, например, когда облачно или пасмурно.
[Пол Дастур, глава проекта Charge Around Australia]:
«Это идеальный испытательный стенд. Он даст нам информацию о том, насколько эффективна эта технология в разных удалённых местах, например в космосе».
Панели печатают на обычном 3D-принтере. Краску наносят на термопластик. Получается быстро и дёшево. Квадратный метр обходится в семь с половиной долларов США.
Такие панели пригодятся в зонах стихийных бедствий, где есть перебои с электричеством. Также их можно использовать на МКС или взять с собой в полёт на Марс. В обычном хозяйстве они тоже пригодятся. Их можно постелить на крышу или прикрепить к стене. При этом, по словам учёных, панели эффективны, даже если солнечный свет не попадает на всю площадь. Исследователи надеются, что их изобретение будут использовать и в автомобилестроении.
Путешествие по Австралии продлится 84 дня. Tesla проедет 15 тысяч километров. С собой учёные взяли 18 солнечных панелей. Длина каждой – 18 метров.
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