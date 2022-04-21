Tesla объедет Австралию, чтобы испытать зарядку от гибких солнечных панелей

Объехать Австралию на электрической «Тесле». Такую задачу поставили перед собой учёные. При этом зарядные станции машине..

Объехать Австралию на электрической «Тесле». Такую задачу поставили перед собой учёные. При этом зарядные станции машине не потребуются. Tesla будет питаться от печатных солнечных панелей.

Именно они стали причиной путешествия. Учёные проверят своё изобретение в полевых условиях. Они первыми в мире разработали специальные чернила на водной основе для производства тонкоплёночных фотоэлектрических элементов.

В отличие от обычных солнечных батарей, они лёгкие и гибкие. Их можно свернуть в рулон и взять с собой.

Во время путешествия исследователи проверят, как заряжаются панели в разных условиях, например, когда облачно или пасмурно.

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[Пол Дастур, глава проекта Charge Around Australia]:

«Это идеальный испытательный стенд. Он даст нам информацию о том, насколько эффективна эта технология в разных удалённых местах, например в космосе».

Панели печатают на обычном 3D-принтере. Краску наносят на термопластик. Получается быстро и дёшево. Квадратный метр обходится в семь с половиной долларов США.

Такие панели пригодятся в зонах стихийных бедствий, где есть перебои с электричеством. Также их можно использовать на МКС или взять с собой в полёт на Марс. В обычном хозяйстве они тоже пригодятся. Их можно постелить на крышу или прикрепить к стене. При этом, по словам учёных, панели эффективны, даже если солнечный свет не попадает на всю площадь. Исследователи надеются, что их изобретение будут использовать и в автомобилестроении.

Путешествие по Австралии продлится 84 дня. Tesla проедет 15 тысяч километров. С собой учёные взяли 18 солнечных панелей. Длина каждой – 18 метров.

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