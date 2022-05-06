Граждане ЕС смогут подавать в суд на свои правительства и получать финансовую компенсацию, если загрязнение воздуха..

Каждый житель ЕС сможет подавать в суд на власти за грязный воздух

Граждане ЕС смогут подавать в суд на свои правительства и получать финансовую компенсацию, если загрязнение воздуха нанесло ущерб их здоровью. С таким мнением выступил советник Европейского суда, который считается высшей инстанцией и решения которого не могут быть обжалованы.

За последние годы этот суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, признал виновными в загрязнении атмосферы около десяти стран, включая Францию, Польшу, Италию и Румынию.

В заявлении советника говорится: «Нарушение предельных значений качества воздуха в соответствии с законодательством ЕС может дать право на получение компенсации от государства».

Впрочем, любой, кто потребует компенсации, должен будет доказать, что ущерб здоровью нанесён именно грязным воздухом.

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При этом правительство сможет избежать ответственности, если докажет, что оно следовало плану по поддержанию качественного воздуха, и что загрязнение произошло из-за факторов, на которые у него не было влияния.

Мнение советника суда не имеет обязательной силы. Впрочем, как показывает практика, обычно в ближайшие месяцы суд принимает соответствующие распоряжения.

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