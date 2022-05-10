Отступающий лёд – угроза для белых медведей и их детёнышей

На втором по величине острове норвежского архипелага Шпицберген учёные отслеживают популяцию белых медведей. Эта самка с..

На втором по величине острове норвежского архипелага Шпицберген учёные отслеживают популяцию белых медведей. Эта самка с двумя детёнышами – бесценное зрелище.

Исследователи из Норвежского полярного института приезжают сюда каждый год. Их задача – собрать информацию о численности белых медведей и их здоровье. Это небольшая команда: пара биологов, ветеринар и два вертолёта. Взятые образцы подробно изучают в лаборатории Института.

Исследователи говорят, что медведи пока в добром здравии, а ледяной покров, от которого они зависят, выглядит лучше, чем в последние годы.

Впрочем, долгосрочная тенденция по-прежнему показывает, что лёд тает быстрее, чем в прошлом, и зимы не хватает, чтобы он восстановился.

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[Джон Аарс, исследователь]:

«Температура воды в море в целом выше, чем была раньше, и она не меняется из года в год. На Шпицбергене очень редко можно увидеть, чтобы все фьорды снова замерзали, как это было несколько десятилетий назад».

Белые медведи, перемещаясь по территории и охотясь, очень полагаются на лёд. При этом на мелководье больше еды. А это означает, что отступающие льды лишат их пропитания в будущем.

[Джон Аарс, исследователь]:«Когда белым медведям приходится плавать больше, чем они привыкли, они также расходуют больше энергии. Возможно, сейчас они всё ещё чувствуют себя хорошо. Но, если так будет продолжаться, может быть, однажды они будут использовать слишком много энергии по сравнению с тем, сколько получают из еды».

Это будет особенно опасно для самок с детёнышами, поскольку молодняк должен подрастать на берегу. Если рядом не будет льда, то им грозит голодная смерть.

Сегодня в Баренцевом море обитает около 3000 белых медведей. Мировая популяция насчитывает 26 тысяч особей.

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