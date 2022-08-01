Зоопарки по всей Индии полны посетителей. Все спешат туда, чтобы отметить Международный день тигра. Этих хищников..

День тигра: индийцы спешат в зоопарки, чтобы посмотреть на новорождённых детёнышей

Зоопарки по всей Индии полны посетителей. Все спешат туда, чтобы отметить Международный день тигра. Этих хищников в Индии водится больше всего.

Это зоопарк восточного города Бхубанешвар. Недавно здесь белая тигрица родила трёх детёнышей уникальных цветов. Их отец – так называемого чёрного окраса. Один тигрёнок получился белым, второй жёлто-чёрный, а третий – трёхцветный.

Королевский бенгальский тигр – национальный символ Индии.

[Манодж Наир, директор Зоопарка Нанданкана]:

«Мы надеемся, что сможем поддерживать численность всех видов тигров: обычного окраса, белых и чёрных».

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А в зоопарке штата Бихар на востоке страны представляют сразу четырёх детёнышей тигра. Их назвали Магадх, Викрам, Кесари и Рани. Родились они несколько месяцев назад.

А это уже на другом краю Земли – на Кубе. Здесь в Национальном зоопарке родился пятый бенгальский тигр. Год назад популяция пополнилась ещё на четыре. До этого в течение 20 лет здесь проводили программу разведения.

Этот детёныш – единственный выживший из помёта. Трое его братьев и сестёр страдали от серьёзных неврологических проблем.

Тысячи бенгальских тигров когда-то бродили по лесам Бангладеш, Индии и Непала. Но, по словам экологов, их число упало примерно до 2500. Эти животные уязвимы перед браконьерством и незаконной торговлей их частями тела, которые ценят в китайской медицине. Кроме того, огромное давление оказывает урбанизация. Растущие города лишают тигров их ареала.

Три из девяти существующих в мире подвидов тигра вымерли в прошлом веке.

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