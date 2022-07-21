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Двух детёнышей орангутанга встречают в зоопарке Мексики

Двух детёнышей орангутанга встречают в зоопарке Мексики

Зоопарк Гвадалахары в Мексике отпраздновал рождение двух детёнышей орангутанга. Родились они несколько месяцев назад. Но сейчас..

Дата загрузки: 2022-07-22

Двух детёнышей орангутанга встречают в зоопарке Мексики
Зоопарк Гвадалахары в Мексике отпраздновал рождение двух детёнышей орангутанга. Родились они несколько месяцев назад. Но сейчас здесь для них открыли новый вольер.

Оба детёныша – самки. Их назвали Джанди и Мейша.

Директор зоопарка говорит, что их рождение было частью программы разведения. И что она единственная в своём роде в Латинской Америке.

[Луис Сото, директор зоопарка в Гвадалахаре]:
«Мы единственный латиноамериканский зоопарк с семейством орангутанов и успешной программой разведения. Это также вид, который находится под угрозой исчезновения в своей естественной среде обитания. Им грозит исчезновение уже через 20-25 лет».

Площадь нового вольера – 700 квадратных метров. В нём соорудили деревянную конструкцию с верёвками, где можно тренироваться, качаться и играть.

[Карлос Гомес, ветеринар зоопарка]:
«У них очень специфическая диета, особенный медицинский уход. У них есть новое пространство, где они могут жить в естественных условиях. Этим двум детёнышам почти по шесть месяцев. Их здоровье – в оптимальном состоянии».

Всемирный фонд дикой природы классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения. За последние 60 лет орангутангов стало в два раза меньше. Они также потеряли более половины своей естественной среды обитания всего за два десятилетия.
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