Число погибших при взрыве элитного отеля на Кубе продолжает расти

В Гаване продолжают разбирать завалы отеля, где в минувшую пятницу прогремел мощный взрыв. И число погибших..

В Гаване продолжают разбирать завалы отеля, где в минувшую пятницу прогремел мощный взрыв. И число погибших продолжает расти. За ночь обнаружили ещё четверых. Теперь их 31.

[Хулио Гуэрра Искьердо, Министерство здравоохранения]:

«Это 17 мужчин и 14 женщин. Как мы уже сообщали, в том числе это четверо детей и инвалид с испанским гражданством».

«Саратога» был пятизвёздочным отелем в историческом центре Гаваны, в квартале от Капитолия. Здание построили более века назад. На момент взрыва отель был закрыт, внутри были только рабочие. Обрушились нижние этажи, похоронив под собой десятки людей. Некоторых удалось спасти. В целом пострадало 85 человек.

[Гильермо Диас Медерос, выживший]:

«В тот момент не могу сказать, что я почувствовал взрыв. Когда я пришёл в сознание, то был под завалами. Я понятия не имел, что случилось. Я начал пытаться выбраться… У меня была рана на голове. Не было сил. Рядом были мои коллеги, я пытался им помочь, но это было бесполезно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пропавшими без вести ещё числятся 12-13 человек. Их продолжают искать.

По официальным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Сильные повреждения также получили два элитных жилых дома, находящихся рядом. Более лёгкие повреждения – у ещё 17 построек в радиусе двух кварталов.

Короткая ссылка на эту страницу: