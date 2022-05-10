Как спасали однодневную мышку

Британская семья обнаружила у себя в доме крошечную мышку. Мамы мышки нигде не было видно, поэтому они обратились в организацию по защите животных.

Мышку, которой был один день, забрали ветеринары. Её поместили в инкубатор и стали кормить козьим молоком. Мышку назвали Пенни. В это время центре защите животных уже была мышь с мышатами. Пенни нуждалась в приёмной семье, иначе могла не выжить.

Сотрудница организации завернула Пенни в гнездовой материал, а затем взяла четырёх мышат и положила рядом с Пенни. Затем женщина перенесла всех малышей обратно в клетку. Мама-мышь сразу пришла посмотреть на детёнышей. Она отнесла всех мышат и крошку Пенни в гнездо.

Через неделю проверили, как живётся Пенни в приёмной семье. Она была среди других мышат и заметно подросла. Приёмная мама окружила её заботой и внимание так же, как и своих малышей.

